У Хорватії загинув 16-річний футболіст

Джерело - football24.ua.
16-річний футболіст Йосіп Брклячіч та 19-річний гандболіст Бепо Кадія раптово пішли з життя вночі 4 травня.
Про це повідомляє sport.blic.rs.
Машина, в якій перебували четверо осіб, злетіла з дороги та впала у море, двоє спортсменів загинули. Автомобіль гнав зі швидкістю 110-120 км/год.
Йосіп та Бепо вважались дуже перспективними спортсменами на батьківщині. Брклячіч захищав кольори місцевої команди Пріморець.
Нагадаємо, ексфутболіст Шальке, визнаний 4 роки тому загиблим, виявлений живим.