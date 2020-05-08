У Хорватії загинув 16-річний футболіст

ДТП забрала життя двох молодих спорстменів

16-річний футболіст Йосіп Брклячіч та 19-річний гандболіст Бепо Кадія раптово пішли з життя вночі 4 травня.

Про це повідомляє sport.blic.rs.

Машина, в якій перебували четверо осіб, злетіла з дороги та впала у море, двоє спортсменів загинули. Автомобіль гнав зі швидкістю 110-120 км/год.

Йосіп та Бепо вважались дуже перспективними спортсменами на батьківщині. Брклячіч захищав кольори місцевої команди Пріморець.

Нагадаємо, ексфутболіст Шальке, визнаний 4 роки тому загиблим, виявлений живим.