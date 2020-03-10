Організатори турніру у Маямі не збираються скасовувати турнір

Турнір стартує 23 березня у Флориді

Джерело - Чемпіон.

Організатори турніру Miami Open спростували можливе скасування майбутнього турніру, який 23 березня стартує у Флориді (США).

Про це повідомляє прес-служба турніру.

Оргкомітет турніру спільно з ATP і WTA вживає всіх можливих заходів, щоб максимально убезпечити гравців, глядачів, волонтерів від можливості зараження коронавірусом, випадки якого зафіксовані і у Флориді. Але скасовувати змагання нині ніхто не збирається, підготовка триває, як і було заплановано.

Statement from the Miami Open. pic.twitter.com/kj6aDOmMwV — Miami Open (@MiamiOpen) March 9, 2020

Раніше, супертурнір в Індіан-Веллс скасували через коронавірус.