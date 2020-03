Організатори турніру ATP Masters і WTA Premier Manndatory BNP Paribas Open в Індіан-Уеллс скасували його через загрозу коронавіруса.

Про це повідомляє пресс-служба турніру.

Будуть вивчені можливості проведення турніру в інші дати.

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV