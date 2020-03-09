Світоліна: Я зробила ще один крок до виконання своїх завдань

Українська тенісистка прокоментувала перемогу на турнірі в Мексиці

Фінальний матч між Еліною Світоліною та Марією Боузковою на турнірі в мексиканському Монтереї був дуже високого рівня.

Про це українка заявила в інтерв'ю WTA.

"Марія добре боролася, і я вважаю, що це був матч дуже високого рівня. Ми обидві грали добре, боролися, а також хотіли порадувати уболівальників, які нас підтримували. Було приємно отримати таку підтримку в Мексиці. Перемога - це неймовірно. Я зробила ще один крок до виконання своїх завдань. Вважаю, що рухаюся в правильному напрямку", - сказала Світоліна.

У рейтингу WTA Світоліна піднялася на 5-у позицію.