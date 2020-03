Еліна Світоліна виграла в фіналі Abierto GNP Seguros - International у чешки Маріє Боузкової - 7:5, 4:6, 6:4.

Незважаючи на прогноз букмерів, матч вийшов напрочуд важким для українки й тривав більше трьох годин.

Світоліна 6 разів подала на виліт і зробила 3 подвійні помилки. Також в активі Світоліної 5 реалізованих брейк-пойнтів з 14.

She's the #AbiertoGNPSeguros champion! 🏆@ElinaSvitolina clinches it over Bouzkova in a three hour thriller, 7-5, 4-6, 6-4. pic.twitter.com/SHVoJftDBJ