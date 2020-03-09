 Світоліна здобула 14-й титул в кар'єрі. ВІДЕО | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна здобула 14-й титул в кар'єрі

Сьогодні 03:42 835 0
Світоліна здобула 14-й титул в кар'єрі

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна виграла в фіналі Abierto GNP Seguros - International у чешки Маріє Боузкової - 7:5, 4:6, 6:4.

Незважаючи на прогноз букмерів, матч вийшов напрочуд важким для українки й тривав більше трьох годин.

Світоліна 6 разів подала на виліт і зробила 3 подвійні помилки. Також в активі Світоліної 5 реалізованих брейк-пойнтів з 14.

Abierto GNP Seguros - International
Монтеррей, Мексика
Призовий фонд - $275,000
Хард
Фінал, 9 березня

Еліна Світоліна (7) – Маріє Боузкова (57)  7:5, 4:6, 6:4

Перемога в Мексиці стала 14 в кар'єрі для українки на турнірах WTA та першою з жовтня 2018 року. Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Світоліна підніметься на 6 сходинку.

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