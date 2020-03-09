Джерело - Чемпіон.
Еліна Світоліна виграла в фіналі Abierto GNP Seguros - International у чешки Маріє Боузкової - 7:5, 4:6, 6:4.
Незважаючи на прогноз букмерів, матч вийшов напрочуд важким для українки й тривав більше трьох годин.
Світоліна 6 разів подала на виліт і зробила 3 подвійні помилки. Також в активі Світоліної 5 реалізованих брейк-пойнтів з 14.
She's the #AbiertoGNPSeguros champion! 🏆@ElinaSvitolina clinches it over Bouzkova in a three hour thriller, 7-5, 4-6, 6-4. pic.twitter.com/SHVoJftDBJ— WTA (@WTA) March 9, 2020
Еліна Світоліна (7) – Маріє Боузкова (57) 7:5, 4:6, 6:4
Перемога в Мексиці стала 14 в кар'єрі для українки на турнірах WTA та першою з жовтня 2018 року. Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Світоліна підніметься на 6 сходинку.