Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна виграла в фіналі Abierto GNP Seguros - International у чешки Маріє Боузкової - 7:5, 4:6, 6:4.

Незважаючи на прогноз букмерів, матч вийшов напрочуд важким для українки й тривав більше трьох годин.

Світоліна 6 разів подала на виліт і зробила 3 подвійні помилки. Також в активі Світоліної 5 реалізованих брейк-пойнтів з 14.

Abierto GNP Seguros - International

Монтеррей, Мексика

Призовий фонд - $275,000

Хард

Фінал, 9 березня

Еліна Світоліна (7) – Маріє Боузкова (57) 7:5, 4:6, 6:4

Перемога в Мексиці стала 14 в кар'єрі для українки на турнірах WTA та першою з жовтня 2018 року. Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Світоліна підніметься на 6 сходинку.