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Підгрушна: Коли вмощувалася на килимок, у мене вийшов самостріл

Сьогодні 14:25 1162 0
Українська біатлоністка – про помилку на вогневому рубежі
Підгрушна: Коли вмощувалася на килимок, у мене вийшов самостріл
#Підгрушна, #Білорусь

Джерело - sport.ua.

Капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна припустилася помилки під час суперспринту на чемпіонаті Європи-2020 в Раубічах. 

Про це вона заявила в інтерв'ю Українському біатлону.

"Помилка була в мене на другій стрільбі лежачи. Поки вкладалася, вмощувалася (сміється) на килимок, в мене вийшов самостріл, тобто я першим пострілом ще не встигла прицілитися, а просто зірвала пальцем спусковий гачок. 

Чомусь останніх кілька днів після всього цього стресу, чемпіонату світу, сьогодні їду на пристрілку, доїжджаю до килимка і розумію, що я гвинтівку забула (сміється). Просто голова вже відключилась, просто потрібно на кілька днів відволіктися, відпочити, можливо, додому з'їздити на пару днів. Варто відпочити просто, адже забагато було стресу, забагато хвилювань, відповідальності, переживання для мене", - сказала Підгрушна.

Раніше, Підгрушна стала срібною призеркою чемпіонату Європи.

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