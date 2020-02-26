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Підгрушна стала срібною призеркою чемпіонату Європи

Сьогодні 17:18 126 0
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Підгрушна стала срібною призеркою чемпіонату Європи
#Семеренко, #Підгрушна

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 лютого, у рамках чемпіонат Європи з біатлону 2020 року у білоруських Раубічах відбувся жіночий суперспринт.

Суперспринт складається з кваліфікації та фіналу. У кваліфікації стартують роздільно з різницею в 15 секунд, дистанція 3 км з двома вогневими рубежами. На кожній стрільбі у спортсмена 1 запасний патрон. Якщо після 6-х пострілів залишилися незакриті мішені, то спортсмен біжить штрафне коло 75 метрів. До фіналу кваліфікувалися 30 найкращих за підсумками кваліфікації. Спортсмени біжать мас-старт: п'ять кіл по 1000 метрів з чотирма вогневими рубежами. 

За підсумками кваліфікації до фіналу вийшли п’ять українських біатлоністок з шести. У фіналі Україну представляли Валентина і Віта Семеренки, Юлія Журавок, Анастасія Меркушина та Олена Підгрушна.

На першій стрільбі Валентина Семеренко і Олена Підгрушна надійно відпрацювали і йшли у групі лідерів. На другій стрільбі вони втратили багато часу і вийшли відповідно на 4 та 7 місцях. За підсумками третього вогневого рубежу до лідерів підтягнулася Анастасія Меркушина, яка на коло побігла 5-ою. А от Підгрушна і Валентина Семеренко опустилися на 7-е та 11-е місця. А далі Олена Підгрушна і Валентина Семеренко завдяки швидкості змогли відіграти кілька позицій. Олена Підгрушна у підсумку посіла 2-е місце. Першою стала росіянка Євгенія Павлова. Валентина Семеренко і Анастасія Меркушина посіли відповідно 4-е та 6-е місця. Бронзовим призером змагань стала француженка Анаїс Шевальє. Віта Семеренко і Юлія Журавок посіли 16-е і 18-е місця.

Чемпіонат Європи
Суперспринт, жінки
Фінал, 26 лютого

1.  Євгенія Павлова (0+0)  16:31,8

2.  Олена Підгрушна (0+1)  +2,8

3.  Анаїс Шевальє (0+1)  +5,5

...

4.  Валя Семеренко (1+2)  +8,4

6.  Анастасія Меркушина (0+1)  +15,2

16.  Віта Семеренко (2+3)  +1:12,3

18.  Юлія Журавок (1+2)  +1:13,2

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