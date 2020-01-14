На Australian Open Якупович відмовилася грати через дим від лісових пожеж, призупиненні тренування

Дим лісових пожеж заважає проводити змагання

Джерело - Чемпіон.

Словенська тенісистка Даліла Якупович вела у своєму матчі кваліфікації Australian Open, але по ходу зустрічі впала на коліна і сказала, що не може більше грати через дим на корті - словенці було важко дихати. Штефані Фогеле на відмові Якупович вийшла до наступного етапу кваліфікації.

Ранкові тренування на Australian Open, де сьогодні стартували кваліфікаційні турніри, були скасовані через погану якість повітря. Змагальні матчі почалися в 11 ранку з годинною затримкою.

Міська рада Мельбурна рекомендував жителям і гостям виходити з дому якомога рідше і не перебувати на відкритих майданчиках без потреби.

Раніше, Калініна програла Нікулеску у кваліфікації Australian Open.