Українцю загрожує штраф у 250 тис доларів за ставку проти свого друга

Українець поставив на програш друга та виграв 3 тис євро

Тенісна антикорупційна служба (TIU) погрожує автору Telegram-каналу МонтекристоБет, який поставив проти свого друга, штрафом у 250 тис доларів.

Також TIU вимагає надати всі дані про його особу, інформацію про банківські рахунки і операціях, а також серійні номери його цифрових пристроїв.

Нагадаємо, у першому раунді кваліфікації хардового турніру ITF в Досі Кріттін Коайкул з Таїланду (1369-те місце в рейтингу АТР) переміг українця Артема Бахмета. Автор Telegram-каналу, присвяченого ставками, Монт розповів, що Бахмет - його менеджер, який ніколи раніше не брав в руки ракетку і навіть не знає правил. Зробивши ставку проти нього, Монт заробив близько 3 тис євро.

Нагадаємо, Снігур пробилась у півфінал турніру у Дубаї.