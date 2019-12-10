Український тенісист епічно зганьбився на турнірі ITF

Джерело - Чемпіон.

У першому раунді кваліфікації хардового турніру ITF в Досі Кріттін Коайкул з Таїланду (1369-те місце в рейтингу АТР) зустрічався з українцем Артемом Бахметом.

Українець за матч не виграв жодного з 48 розіграшів і поступився з рахунком 0:6, 0:6 за 22 хвилини.

На офіційному сайті ITF відсутній профіль Бахмета, що змушує засумніватися в його професійному статусі. А якщо поглянути на рівень його гри на відео, то все стає очевидним.

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