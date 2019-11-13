Стаховський вийшов до третього кола турніру у Фінляндії

Суперник у другому сеті відмовився продовжувати матч

Джерело - Чемпіон.

Українець Сергій Стаховський вийшов до третього кола хардового челленджера у приміщенні в Гельсінкі на відмові німця Михайла Звєрєва.

Матч тривав лише 57 хвилин.

Суперник Стаховського у третьому колі буде француз Раян Румен.

Tali Open - ATP Challenger Tour

Гельсінкі (Фінляндія), хард

Призовий фонд € 46,600

Сергій Стаховський (Україна) – Міша Звєрєв (Німеччина) 4:6, 2:1 відмова

Раніше, Калініна пробилася у друге коло турніру в Х'юстоні.

Нагадаємо, збірна України вибула з ТОП-20 рейтингу Кубка Федерації.