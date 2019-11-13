Стаховський вийшов до третього кола турніру у Фінляндії

Джерело - Чемпіон.
Українець Сергій Стаховський вийшов до третього кола хардового челленджера у приміщенні в Гельсінкі на відмові німця Михайла Звєрєва.
Матч тривав лише 57 хвилин.
Суперник Стаховського у третьому колі буде француз Раян Румен.
Tali Open - ATP Challenger Tour
Гельсінкі (Фінляндія), хард
Призовий фонд € 46,600
Сергій Стаховський (Україна) – Міша Звєрєв (Німеччина) 4:6, 2:1 відмова
Раніше, Калініна пробилася у друге коло турніру в Х'юстоні.
Нагадаємо, збірна України вибула з ТОП-20 рейтингу Кубка Федерації.