Збірна України вибула з ТОП-20 рейтингу Кубка Федерації

Джерело - xsport.ua.
Жіноча збірна України зайняла 23 місце за підсумками сезону 2019 Кубку Федерації.
Цього року команда Михайла Філіма виступала в Першій групі Євро-Африканської зони і не зуміла вийти у фінал і повернутися до другої Світової групи.
Минулий сезон українки завершили на 20-му місці в рейтингу Кубка Федерації, а 2017 рік - на десятій сходинці.
Топ-10 рейтингу:
Франція (+2) - 25280
Чехія (-1) - 22700
США (-1) - 20115
Австралія - 14160
Білорусь - 11880
Румунія - 7562.5
Німеччина - 6822.5
Іспанія - 5532.5
Швейцарія - 4735
Бельгія - 4050
Новоспечені чемпіони Кубка Федерації француженки очолили рейтинг.
Раніше, Калініна програла у фіналі на турнірі в Лас-Вегасі.