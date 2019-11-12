Збірна України вибула з ТОП-20 рейтингу Кубка Федерації

Жіноча збірна України зайняла 23 місце

Жіноча збірна України зайняла 23 місце за підсумками сезону 2019 Кубку Федерації.

Цього року команда Михайла Філіма виступала в Першій групі Євро-Африканської зони і не зуміла вийти у фінал і повернутися до другої Світової групи.

Минулий сезон українки завершили на 20-му місці в рейтингу Кубка Федерації, а 2017 рік - на десятій сходинці.

Топ-10 рейтингу:

Франція (+2) - 25280

Чехія (-1) - 22700

США (-1) - 20115

Австралія - ​​14160

Білорусь - 11880

Румунія - 7562.5

Німеччина - 6822.5

Іспанія - 5532.5

Швейцарія - 4735

Бельгія - 4050

Новоспечені чемпіони Кубка Федерації француженки очолили рейтинг.

Раніше, Калініна програла у фіналі на турнірі в Лас-Вегасі.