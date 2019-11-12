Калініна пробилася у друге коло турніру в Х'юстоні

У наступному раунді турніру Калініна зіграє з першою сіяною

Джерело - Чемпіон.

Ангеліна Калініна перемогла американку Грейс Мін і вийшла до другого раунду турніру в Х'юстоні.

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Українка виграла матч за підсумками двох сетів, реалізувавши в кожній з партій по два брейка.

У наступному раунді турніру Калініна зіграє з першою сіяною Даніель Коллінс з США.

Oracle Challenger Series - WTA 125k Series

Х'юстон, хард

Призовий фонд: $162,480

Одиночний розряд, перший раунд

12 листопада

Ангеліна Калініна (Україна) - Грейс Мін (США) 6:3, 6:4