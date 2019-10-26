Перша ракетка України Еліна Світоліна сфокусована на розвитку свого особистого фонду - "Фонду Еліни Світоліної".

Про це вона розповіла у своєму Instagram.

"Я давно виношую ідею створення дитячої тенісної школи в Україні, але зараз я сфокусована на розвитку Фонду Еліни Світоліної. Хочу, щоб табір, який проводився нещодавно в Києві, відбувався регулярно. Так я зможу допомагати дітям у розвитку їх таланту", - сказала Світоліна.