Джерело - Instagram Еліни Світоліної.
Перша ракетка України Еліна Світоліна сфокусована на розвитку свого особистого фонду - "Фонду Еліни Світоліної".
Про це вона розповіла у своєму Instagram.
"Я давно виношую ідею створення дитячої тенісної школи в Україні, але зараз я сфокусована на розвитку Фонду Еліни Світоліної. Хочу, щоб табір, який проводився нещодавно в Києві, відбувався регулярно. Так я зможу допомагати дітям у розвитку їх таланту", - сказала Світоліна.
Нагадаємо, Світоліна дізналася суперниць на груповому етапі Підсумкового турніру WTA.