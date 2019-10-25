Світоліна дізналася суперниць на груповому етапі Підсумкового турніру WTA

Джерело - sport.ua.
Відбулося жеребкування Підсумкового турніру WTA, який відбудеться в Шеньчжені.
Про це повідомляє WTA_insider.
Вісім найкращих тенісисток гонки WTA були розділені на 2 групи - червону і фіолетову, в кожній з яких - по 4 тенісистки. У плей-оф виходять перші два місця.
Українка Еліна Світоліна потрапила в Фіолетову групу.
Червона група: Ешлі Барті (Австралія). Наомі Осака (Японія), Петра Квітова (Чехія), Белінда Бенчіч (Швейцарія).
Фіолетова група: Каролін Плішкова (Чехія), Бьянка Андрееску (Канада). Сімона Халеп (Румунія), Еліна Світоліна (Україна)
Group draw @WTAFinals:— WTA Insider (@WTA_insider) 25 октября 2019 г.
Red Group
Barty
Osaka
Kvitova
Bencic
Purple Group
Pliskova
Andreescu
Halep
Svitolina
Play begins Sunday.
Одиночний турнір стартує вже цієї неділі, 27 жовтня. Матчі групового етапу будуть проходити протягом шести днів (по два в день), півфінали відбудуться в суботу, 2 листопада, а фінал - у неділю, 3 жовтня.
Раніше, Світоліна відвідала гал-вечір перед Підсумковим турніром.
Нагадаємо, Світоліна назвала найважливіший матч у кар’єрі.