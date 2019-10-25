Світоліна дізналася суперниць на груповому етапі Підсумкового турніру WTA

Українка зіграє з Андрееску, Халеп і Плішковою

Відбулося жеребкування Підсумкового турніру WTA, який відбудеться в Шеньчжені.

Про це повідомляє WTA_insider.

Вісім найкращих тенісисток гонки WTA були розділені на 2 групи - червону і фіолетову, в кожній з яких - по 4 тенісистки. У плей-оф виходять перші два місця.

Українка Еліна Світоліна потрапила в Фіолетову групу.

Червона група: Ешлі Барті (Австралія). Наомі Осака (Японія), Петра Квітова (Чехія), Белінда Бенчіч (Швейцарія).

Фіолетова група: Каролін Плішкова (Чехія), Бьянка Андрееску (Канада). Сімона Халеп (Румунія), Еліна Світоліна (Україна)

Group draw @WTAFinals:



Red Group

Barty

Osaka

Kvitova

Bencic



Purple Group

Pliskova

Andreescu

Halep

Svitolina



Play begins Sunday. — WTA Insider (@WTA_insider) 25 октября 2019 г.

Одиночний турнір стартує вже цієї неділі, 27 жовтня. Матчі групового етапу будуть проходити протягом шести днів (по два в день), півфінали відбудуться в суботу, 2 листопада, а фінал - у неділю, 3 жовтня.

Раніше, Світоліна відвідала гал-вечір перед Підсумковим турніром.

Нагадаємо, Світоліна назвала найважливіший матч у кар’єрі.