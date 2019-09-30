Ястремська перемогла у першому колі парного розряду на турнірі у Пекіні

Матч тривав одну годину 36 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська та Олена Остапенко у першому колі парного розряду на турнірі у Пекіні перемогли пару Кінг / Нікулеску.

У другому колі вони зустрінуться з парою Сє Шувей / Барбара Стрицова.

China Open - Premier Mandatory

Пекін (Китай), Хард

Призовий фонд - $8,285,274

Парний розряд

Перше коло, 30 вересня

Даяна Ястремська / Олена Остапенко (Україна / Латвія) - Ванія Кінг / Моніка Нікулеску (США / Румунія) 6:4, 2:6, 10:4

Раніше, Світоліна здолала Ван, а Ястремська програла Бертенс, у другому колі турніру у Пекіні.