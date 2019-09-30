Ястремська перемогла у першому колі парного розряду на турнірі у Пекіні

Джерело - Чемпіон.
Даяна Ястремська та Олена Остапенко у першому колі парного розряду на турнірі у Пекіні перемогли пару Кінг / Нікулеску.
У другому колі вони зустрінуться з парою Сє Шувей / Барбара Стрицова.
China Open - Premier Mandatory
Пекін (Китай), Хард
Призовий фонд - $8,285,274
Парний розряд
Перше коло, 30 вересня
Даяна Ястремська / Олена Остапенко (Україна / Латвія) - Ванія Кінг / Моніка Нікулеску (США / Румунія) 6:4, 2:6, 10:4
Раніше, Світоліна здолала Ван, а Ястремська програла Бертенс, у другому колі турніру у Пекіні.