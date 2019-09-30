Ястремська програла у другому колі турніру у Пекіні

Програла у двох сетах

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Даяна Ястремська (№26 WTA) програла у другому колі Прем'єри у Пекіні.

Українка поступилася Кікі Бертенс з Нідерландів. Матч тривав 1 годину та 45 хвилин.

У третьому колі Бертенс зіграє проти переможниці пари Анжеліка Кербер (№12 WTA) - Полона Герцог (№52 WTA).

China Open - Premier Mandatory

Пекін (Китай), Хард

Призовий фонд - $8,285,274

Друге коло, 30 вересня

Кікі Бертенс (Нідерланди, 8) - Даяна Ястремська (Україна, 27) 7:6 (7), 6:3

Нагадаємо, у першому колі Ястремська розгромила Гарсію.

Раніше Костюк поступилася у півфіналі турніру в Іспанії.