Ястремська програла у другому колі турніру у Пекіні

Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка України Даяна Ястремська (№26 WTA) програла у другому колі Прем'єри у Пекіні.
Українка поступилася Кікі Бертенс з Нідерландів. Матч тривав 1 годину та 45 хвилин.
У третьому колі Бертенс зіграє проти переможниці пари Анжеліка Кербер (№12 WTA) - Полона Герцог (№52 WTA).
China Open - Premier Mandatory
Пекін (Китай), Хард
Призовий фонд - $8,285,274
Друге коло, 30 вересня
Кікі Бертенс (Нідерланди, 8) - Даяна Ястремська (Україна, 27) 7:6 (7), 6:3
Нагадаємо, у першому колі Ястремська розгромила Гарсію.
Раніше Костюк поступилася у півфіналі турніру в Іспанії.