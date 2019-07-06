Переможний матч Ястремської у третьму колі Вімблдону

У третьому колі Вімблдону українка Даяна Ястремська перемога Вікторію Голубич з Швейцарії.
Українка перемогу святкувала у двох сетах.
У четвертому колі українка зустрінеться з китаянкою Шуай Чжан, яка у третьому колі завдала поразки 14-ій сіяній Кароліні Возняцкі (Данія).
The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Призовий фонд £15,982,000
Третє коло, 5 липня
Даяна Ястремська - Вікторія Голубич 7:5, 6:3
Раніше, Світоліна у третьох сетах перемогла грецьку тенісистку Марію Саккарі.
Нагадаємо, Леся Цуренко через травму залишила парний розряд Вімблдону.
Джерело - Чемпіон.