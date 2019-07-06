Переможний матч Ястремської у третьму колі Вімблдону

Українка перемогу святкувала у двох сетах.

У третьому колі Вімблдону українка Даяна Ястремська перемога Вікторію Голубич з Швейцарії.

Українка перемогу святкувала у двох сетах.

У четвертому колі українка зустрінеться з китаянкою Шуай Чжан, яка у третьому колі завдала поразки 14-ій сіяній Кароліні Возняцкі (Данія).

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Третє коло, 5 липня

Даяна Ястремська - Вікторія Голубич 7:5, 6:3

Раніше, Світоліна у третьох сетах перемогла грецьку тенісистку Марію Саккарі.

Нагадаємо, Леся Цуренко через травму залишила парний розряд Вімблдону.

Джерело - Чемпіон.