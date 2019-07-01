Марченко зіграє проти Стаховського на турнірі в Італії

Поєдинок відбудеться 3 липня

Ілля Марченко здобув перемогу в першому раунді турніру ATP Challenger Tour в Реканаті.

Українець обіграв японця Каіті Учіда.

Матч тривав 2 години 22 хвилини і завершився з рахунком 2:6, 7:6 (5), 6:4. За цей час Марченко зробив один брейк, віддавши один гейм на своїй подачі.

GUZZINI CHALLENGER - ATP Challenger Tour

Реканаті, Італія

Призовий фонд € 46,600

Перше коло

Ілля Марченко - Каіті Учіда 2:6, 7:6(5), 6:4

У другому раунді турніру Ілля зіграє проти Сергія Стаховського. Поєдинок відбудеться в середу, 3 липня.

Раніше Марченко і Стаховський вилетіли з Вімблдона.

Джерело - Чемпіон.