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Світоліна - Корне: онлайн-трансляція матчу в Істборні

Сьогодні 15:08 2309 0
Перша ракетка України стартує на трав'яному турнірі серії Прем'єр
Світоліна - Корне: онлайн-трансляція матчу в Істборні

Сьогодні, 25 червня, перша ракетка України Еліна Світоліна, посіяна під п'ятим номером, продовжить стартовий матч на трав'яному турнірі серії Прем'єр в Істборні.

Матч Еліни Світоліни проти Алізе Корне з Франції розпочався вчора, 24 червня. Однак у другому сеті був перерваний через дощ.

Раніше дівчата зустрічалися 6 разів, українка перемогла в чотирьох матчах.

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Орієнтовний час продовження матчу - 14:40 за Києвом.

Пряму трансляцію можна буде переглянути на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.

#Корне, #Світоліна, #Істборн
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