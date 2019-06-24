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Світоліна, Цуренко і Ястремська втратили позиції у рейтингу WTA

Сьогодні 11:06 512 0
Барті стала першою ракеткою світу
Світоліна, Цуренко і Ястремська втратили позиції у рейтингу WTA
Трав'яний турнір серії Прем'єр у Бірмінгемі приніс тенісному світові нову першу ракетку.
Нею стала австралійка Ешлі Барті, яка всього за 84 дні зуміла дістатися з десятого місця на перше, перевершивши не так давно встановлений рекорд Наомі Осаки (140 днів).
 
Крім зміни лідера світової класифікації, в топ 10 відбулися ще два зміни: Еліна Світоліна і Петра Квітова втратили по одній позиції, а Симона Халеп і Анжелік Кербер - додали.
 
Топ-10 рейтингу WTA
Що стосується інших українок, то найкращий прогрес у Ангеліни Калініної (+13), також на одну сходинку піднялася Катаріна Завацька. Друга і третя ракетки України Леся Цуренко і Даяна Ястремська, як і Світоліна, опустилися на одне місце.
 
Також відзначимо, що Цуренко і Ястремська будуть несіяними на Вімблдоні, хоча Леся перша в альтернативному списку і може замінити когось в разі зняття.
 
Українки в топ-250 рейтингу WTA

Нагадаємо, що Ешлі Барті здолала чешку Маркету Вондроушову і стала новою чемпіонкою Відкритого чемпіонату Франції.

Раніше повідомлялося, що Роджер Федерер виграв турнір ATP.

Джерело - sport.ua.

#Світоліна, #Барті
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