Світоліна, Цуренко і Ястремська втратили позиції у рейтингу WTA

Барті стала першою ракеткою світу

Трав'яний турнір серії Прем'єр у Бірмінгемі приніс тенісному світові нову першу ракетку.

Нею стала австралійка Ешлі Барті, яка всього за 84 дні зуміла дістатися з десятого місця на перше, перевершивши не так давно встановлений рекорд Наомі Осаки (140 днів).

Крім зміни лідера світової класифікації, в топ 10 відбулися ще два зміни: Еліна Світоліна і Петра Квітова втратили по одній позиції, а Симона Халеп і Анжелік Кербер - додали.

Топ-10 рейтингу WTA

Що стосується інших українок, то найкращий прогрес у Ангеліни Калініної (+13), також на одну сходинку піднялася Катаріна Завацька. Друга і третя ракетки України Леся Цуренко і Даяна Ястремська, як і Світоліна, опустилися на одне місце. Також відзначимо, що Цуренко і Ястремська будуть несіяними на Вімблдоні, хоча Леся перша в альтернативному списку і може замінити когось в разі зняття. Українки в топ-250 рейтингу WTA Нагадаємо, що Ешлі Барті здолала чешку Маркету Вондроушову і стала новою чемпіонкою Відкритого чемпіонату Франції. Раніше повідомлялося, що Роджер Федерер виграв турнір ATP.

Джерело - sport.ua.