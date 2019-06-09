Бабош і Младенович тріумфували в парному розряді Ролан Гаррос

Бабош Тімея і Крістіна Младенович переконливою перемогою тріумфували в парному розряді Ролан Гаррос. У двох сетах угорсько-французький дует розібрався з китаянками Йін-Йін Дуань і Сайсай Чжен.

Перша партія була повністю за тандемом Бабош / Младенович - вони впевнено грали на своїй подачі, і при цьому реалізували два брейка. Як підсумок, перемога з рахунком 6:2.

Другий сет не особливо відрізнявся від першого - Бабош і Младенович знову зробили два брейка, а один відданий гейм на своїй подачі не був критичним. Другий матч-поінт вдалося реалізувати, і в підсумку фаворитки фінального матчу виграли другу партію з рахунком 6:3.

WTA - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

Парний розряд. Жінки

Фінал

9 червня

Тімея Бабош / Крістіна Младенович — Йін Йін Дуань / Сансай Чжен 6:2, 6:3

Відзначимо, що Крістіна Младенович вдруге у своїй кар'єрі виграє парний розряд Ролан Гаррос - у 2016 роки вона тріумфувала в дуеті зі своєю землячкою Кароліною Гарсією. Для Тімеї Бабош цей успіх став дебютним у кар'єрі.

Нагадаємо, Барті переграла Вондроушову і стала тріумфаторкою Ролан Гаррос.

Також, Надаль та Тім, сьогодні 9 червня, зустрінуться у чоловічому фіналі Ролан Гаррос.

Джерело - Чемпіон.