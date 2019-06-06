Костюк зіграє з Ормаечае в другому колі турніру в Торуні

Сьогодні, 6 червня, у другому колі українська тенісистка Марта Костюк зіграє проти аргентинки Паули Ормаечеа.
Виграш в матчі першого кола, який відбувся 4 червня проти іспанки Нурії Паррісас-Діас з рахунком 6:2, 6:0, дозволив українці зустрітися у другому колі з аргентинкою.
Матч розпочнеться о 14.30 за київським часом.
ITF W60+H
Торунь, Польща
Призовий фонд $60,000
Одиночний розряд. Жінки
2 коло
6 червня
Марта Костюк – Паула Ормаечеа
Раніше повідомлялося, що усі матчі Ролан Гарросу перенесли через дощ.
Нагадаємо, у другому колі турніру в Торуні зіграє також українка Калініна.
Джерело - Чемпіон.