Матчі Ролан Гарросу перенесли через дощ

Усі матчі Ролан Гарросу перенесли на завтра через дощ.

Про це повідомляється на сайті турніру.

Сьогодні Людмила Кіченюк у дуеті із Оленою Остапенко мала зіграти в 1/4 фіналу парного розряду проти шостої сіяної пари Елізе Мертенс (Бельгія) / Аріна Соболенко (Білорусь).

Також, Надія Кіченок мала провести поєдинок 1/2 фіналу парного змішаного розряду разом з Айсам-уль-Хак Куреші з Пакистану.

Раніше, Світоліна програла Мугурусі та вилетіла з Ролан Гаррос

Нагадаємо, організатори Ролан Гаррос оштрафували Цуренко.

Джерело - Чемпіон.