Сьогодні, п'ятого червня, на корти Ролан Гаррос вийдуть сестри Кіченок і юніори.

Людмила Кіченок зіграє поєдинок 1/4 фіналу парного розряду в дуеті з Оленою Остапенко проти шостої сіяної пари Елізе Мертенс (Бельгія) / Аріна Соболенко (Білорусь). Зустріч відбудеться третім запуском на корті імені Сімони Матьє. Орієнтовний час початку - 15:30 за Києвом.

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Надія Кіченок зіграє поєдинок 1/2 фіналу парного змішаного розряду разом з Айсам-уль-Хак Куреші з Пакистану. Їх суперники визначаться в поєдинку Чжан Шуай / Джон Пірс - Габріела Дабровські / Мате Павич. Зустріч відбудеться другим запуском на корті №1. Орієнтовний час початку - не раніше 14:00 за Києвом.

У юніорському розряді будуть зіграні три поєдинки. Дар'я Снігур проведе зустріч одиночного розряду, Ерік Ваншельбойм і Любов Костенко - парного.

15:00 - Дар'я Снігур - Аннерлеі Пулос (Австралія)

15:00 - Ерік Ваншельбойм / Ендрю Полсон (Чехія) - Баптист Ансельмо / Лоріс Пурра (обидва - Франція)

16:30 - Любов Костенко / Джулія Морлі (Франція) - Аліна Чараева / Анастасія Тихонова (обидві - Росія)

Нагадаємо, організатори Ролан Гаррос оштрафували Цуренко.

Джерело - Чемпіон.