Визначилася перша півфіналістка Ролан Гаррос

Бритнака Йоханна Конта вийшла у півфінал ґрунтового турніру Ролан Гаррос.

Конта обіграла суперницю Слоан Стівенс трохи більше, ніж за годину і вперше вийшла в півфінал Відкритого чемпіонату Франції.

За матч з американкою Конта 6 раз подала навиліт, зробила 2 помилки і реалізувала 3 з 7 брейкпойнтів.

Стівенс в свою чергу оформила тільки 1 подачу і допустила 1 помилку.

WTA - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

Одиночний розряд. Жінки

Чвертьфінал

4 червня

Слоан Стівенс - Йоханна Конта - 1:6, 4:6

Відзначимо, що раніше Людмила Кіченок вийшла в 1/4 фіналу жіночого парного розряду.

Джерело - Чемпіон.