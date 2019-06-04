Визначилася перша півфіналістка Ролан Гаррос

Бритнака Йоханна Конта вийшла у півфінал ґрунтового турніру Ролан Гаррос.
Конта обіграла суперницю Слоан Стівенс трохи більше, ніж за годину і вперше вийшла в півфінал Відкритого чемпіонату Франції.
За матч з американкою Конта 6 раз подала навиліт, зробила 2 помилки і реалізувала 3 з 7 брейкпойнтів.
Стівенс в свою чергу оформила тільки 1 подачу і допустила 1 помилку.
WTA - Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд - 42 661 000 євро
Відкриті корти, ґрунт
Одиночний розряд. Жінки
Чвертьфінал
4 червня
Слоан Стівенс - Йоханна Конта - 1:6, 4:6
Відзначимо, що раніше Людмила Кіченок вийшла в 1/4 фіналу жіночого парного розряду.
Джерело - Чемпіон.