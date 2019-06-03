Українка Снігур вийшла до 1/8 фіналу юніорського Ролан Гаррос

Українська тенісистка Дар’я Снігур в матчі другого раунду переграла представницю Мальти Хелен Пеллікано.
Зустріч продовжувалась 2 години 4 хвилини. В першому сеті Снігур не змогла нав’язати боротьбу суперниці, програвши 1:6. В другій партії українка перемогла 6:3, а в вирішальному сеті – 6:1.
Інші представниці України на юнацькому Ролан Гаррос Любов Костенко, Вікторія Петренко, Ілля Білобородько та Ерік Ваншельбойм вже покинули турнір.
WTA - Roland Garros
Париж, Франція
Відкриті корти, ґрунт
Юніори. Дівчата. 1/16 фіналу
Хелен Пеллікано — Дар’я Снігур 6:1, 3:6, 1:6
Нагадаємо, що Снігур була в кроці до виходу у фінал юнацького Australian Open.
Раніше, Кіченок пробилася до півфіналу Ролан Гаррос.
Джерело - Чемпіон.