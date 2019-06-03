Кіченок пробилася до півфіналу Ролан Гаррос

Українська тенісистка Надія Кіченок продовжує боротьбу на Відкритому чемпіонаті Франції в змішаному парному розряді.
У матчі 1/4 фіналу українка в дуеті з Айсам-уль-Хаком Куреші з Пакистану здолала шосту сіяну пару Латіша Чань (Тайвань) / Олівер Марах (Австрія). Таким чином, Надя встановила національний рекорд в міксті на Ролан Гаррос.
WTA - Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд - 42 661 000 євро
Відкриті корти, ґрунт
Чвертьфінал, мікст
Надія Кіченок / Айсам-уль-Хак Куреші - Латиш Чань / Олівер марах - 6:3, 6:4
Відзначимо, що раніше Людмила Кіченок вийшла в 1/4 фіналу жіночого парного розряду.
Джерело - Чемпіон.