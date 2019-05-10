Квітова поступилася Бертенс та не змогла захистити титул у Мадриді

Друга ракетка світу Петра Квітова поступилася у чвертьфіналі турніру серії Premier Mandatory в Мадриді, Іспанія.
Чешка у двох партіях програла Кікі Бертенс з Нідерландів - 2:6, 3:6. Тенісистки провели на корті 1 годину 20 хвилин. За цей час Квітова двічі подала навиліт, тричі помилилася при введенні м'яча у гру і реалізувала 1 брейк-пойнт з 7-ми. Бертенс ж не зробила жодного ейсу, допустила 3 подвійні помилки і взяла 5 геймів на прийомі.
У наступному раунді Бертенс зіграє проти американки Слоан Стівенс.
Нагадаємо, що саме Квітова виграла титул на Madrid Open у минулому році. Через те, що чеська тенісистка не змогла захистити очки в іспанській столиці, з наступного тижня вона опуститься на четверте місце у світовому рейтингу.
Mutua Madrid Open - Premier Mandatory
Мадрид, Іспанія
Ґрунт, одиночний розряд
Призовий фонд - € 7,021,128
1/4 фіналу
Кікі Бертенс - Петра Квітова 2:0 (6:2, 6:3)
Нагадаємо, Козлова поступилася Бенчич та вилетіла з турніру.
Раніше Цуренко і Саснович програли боротьбу за чвертьфінал у Мадриді.
Джерело - Чемпіон.