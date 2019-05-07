Українка зупинилася за крок до чвертьфіналу

Лесі Цуренко та Александрі Саснович не вдалося пробитися до 1/4 фіналу змагань у Мадриді.

Українсько-білоруський тандем програв латвійсько-латвійську пару Єлена Остапенко/Віра Звонарьова. Суперниці провели на корті 1 годину і 15 хвилин.

На вирішальному тай-брейку Леся і Александра поступалися 3:6, але зуміли зрівняти рахунок (8-8). Наступні два очки пішли в актив Остапенко і Звонарьовій, які продовжують боротьбу на турнірі.

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Mutua Madrid Open - Premier Mandatory

Мадрид, Іспанія

Ґрунт

Призовий фонд - € 7,021,128

Друге коло, парний розряд

Леся Цуренко/Александра Саснович - Єлєна Остапенко / Віра Звонарьова 6:1, 1:6, 8:10

В одиночній сітці Mutua Madrid Open українка програла на старті Анжелік Кербер.

Джерело - Чемпіон.