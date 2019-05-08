Українська тенісистка Катерина Козлова програла у середу швейцарці Белінді Бенчич у третьому колі турніру Premier Mandatory в Мадриді.

Тенісистки провели на корті 1 годину 5 хвилин.

Козлова програла перший сет всуху. Друга партія також завершилася розгромом - 6:2.

Для тенісисток це був перший очний поєдинок в одиночному розряді. Бенчич в чвертьфіналі зіграє з першою ракеткою світу Наомі Осакою з Японії.

Mutua Madrid Open - Premier Mandatory

Мадрид, Іспанія

Ґрунт, одиночний розряд

Призовий фонд - € 7,021,128

Третє коло

Катерина Козлова - Белінда Бенчич 0:2 (0:6, 2:6)

Нагадаємо, Козлова сенсаційно здолала Плішкову у другому колі турніру. На попередній стадії Плішкова вибила Даяну Ястремську.

Джерело - Чемпіон.