Козлова - Плішкова. Огляд переможного матчу українки

Четверта ракетка України Катерина Козлова вдало стартувала в основній сітці змагань на турнірі в Чарльстоні.

У першому матчі вона протистояла Крістіні Плішковій. Дівчата провели на корті майже півтори години. У першому сеті на три брейка суперниці Козлова відповіла чотирма. У другій партії Катерині вистачило одного брейка, щоб оформити перемогу.

У другому колі змагань українка зустрінеться з третьою сіяною Ариною Соболенко з Білорусі.

Volvo Car Open - Premier

Чарльстон, США

Зелений ґрунт

Призовий фонд - $ 823,000

Перше коло

Катерина Козлова — Крістіна Плішкова 7:5, 6:4

Нагадаємо, що Катерина Козлова раніше виграла два матчі у кваліфікації турніру.

Раніше Снігур стартувала з перемоги на турнірі в Японії.

Джерело - Чемпіон.