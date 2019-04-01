Мій профіль
Моурінью погодився очолити київське Динамо
Сьогодні 06:48 1756
Юнацька збірна України пробилася на Євро-2019
Вчора 16:13 1476
Українки здобули золото чемпіонату Європи з карате
Вчора 10:36 765
Абраменко та Костевич здобули спортивний Оскар України
Вчора 09:59 701
Гвоздик переміг Нгумбу. Відео бою
Вчора 07:22 2043
Гвоздик захистив титул WBC, перемігши технічним нокаутом Нгумбу
Вчора 06:52 1276
Гвоздик захистив титул чемпіона WBC у напівважкій вазі. Як це було
Вчора 06:50 14430
Прокунін покинув пост тренера збірної України
29.03.2019 22:01 1802 2
Маркевич: Порошенка треба переобирати на другий термін
29.03.2019 20:30 5764 7
Канал Футбол транслюватиме чемпіонат Бельгії
29.03.2019 14:29 1127
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:40 Футбол Сан-Паулу хоче підписати Буено 120
09:20 Футбол Мілевський відзначився асистом в матчі з Торпедо-БелАЗ 378
09:00 Теніс Козлова зіграє в основній сітці турніру WTA в Чарльстоні 281
08:40 Баскетбол Лень врятував Атланту від поразки проти Мілуокі 479
08:22 Теніс Упевнена перемога Федерера над Існером принесла швейцарцю 101-й титул в кар'єрі 533
08:01 Футбол Ахметов продасть Коломойському Шахтар 1335
07:30 Футбол Ліверпуль - Тоттенгем 2:1. Огляд матчу 615
07:00 Футбол Брюгге - Гент 3:0. Огляд матчу 512
06:48 Футбол Моурінью погодився очолити київське Динамо 1756
06:20 Футбол Кардіфф - Челсі 1:2. Огляд матчу 506
00:30 Баскетбол Нью-Орлеан - Лейкерс: онлайн-трансляція матчу НБА 1550
00:04 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 57745
31 Березня 2019
23:47 Футбол Зозуля може перейти в Хетафе 900
23:36 Футбол Реал Мадрид переміг Уеску на останніх хвилинах 976
23:26 Футбол Лаціо мінімально обіграв Інтер 313
23:00 Футбол Валенсія переграла Севілью, Реал Мадрид переміг Уеску. Результати 29-го туру Ла-Ліги 1037
22:40 Футбол Мессі тренувався за індивідуальною програмою 528
22:20 Теніс Кіченок пробилася до основної сітки турніру в Чарльстоні 924
22:10 Баскетбол Оклахома - Даллас: онлайн-трансляція матчу НБА 835
22:00 Футбол Віда може покинути Бешикташ влітку 873
21:40 Автоспорт Гамільтон виграв Гран-прі Бахрейну 1124
21:22 Футбол Айнтрахт переміг Штутгарт у матчі 27 туру Бундесліги 524
21:00 Футбол Інтер — Лаціо: де дивитися онлайн-трансляцію матчу Серії А 267
20:56 Футбол Брюгге разгромив Гент 379
20:45 Теніс Надаль розпочав тренування після травми 448

Козлова зіграє в основній сітці турніру WTA в Чарльстоні

Сьогодні 09:00 281 0
Козлова зіграє в основній сітці турніру WTA в Чарльстоні

Українська тенісистка Катерина Козлова пройшла кваліфікацію ґрунтового турніру WTA в Чарльстоні.

У вирішальному матчі Козлова у двох сетах здолала американку Ніколь Мелічар - 6:1, 6:3.

Гра тривала 58 хвилин.

WTA Premier - Volvo Cars Open

Чарльстон, США

Грунт, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 800,000

Фінал кваліфікації

Жінки

31 березня 2019

Катерина Козлова - Ніколь Мелічар 6:1, 6:3

Нагадаємо, раніше в основну сітку турніру пробилася ще одна українка - Надія Кіченок.

Також повідомлялося, Цуренко знялася з турніру в Маямі, а Світоліна поступилася у першому матчі.

Джерело - Чемпіон.

#Козлова, #Чарльстон, #США, #теніс
Коментарі ()