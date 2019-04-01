Козлова зіграє в основній сітці турніру WTA в Чарльстоні

Українська тенісистка Катерина Козлова пройшла кваліфікацію ґрунтового турніру WTA в Чарльстоні.
У вирішальному матчі Козлова у двох сетах здолала американку Ніколь Мелічар - 6:1, 6:3.
Гра тривала 58 хвилин.
WTA Premier - Volvo Cars Open
Чарльстон, США
Грунт, одиночний розряд
Призовий фонд - $ 800,000
Фінал кваліфікації
Жінки
31 березня 2019
Катерина Козлова - Ніколь Мелічар 6:1, 6:3
Нагадаємо, раніше в основну сітку турніру пробилася ще одна українка - Надія Кіченок.
Також повідомлялося, Цуренко знялася з турніру в Маямі, а Світоліна поступилася у першому матчі.
Джерело - Чемпіон.