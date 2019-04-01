Козлова зіграє в основній сітці турніру WTA в Чарльстоні

Українська тенісистка Катерина Козлова пройшла кваліфікацію ґрунтового турніру WTA в Чарльстоні.

У вирішальному матчі Козлова у двох сетах здолала американку Ніколь Мелічар - 6:1, 6:3.

Гра тривала 58 хвилин.

WTA Premier - Volvo Cars Open

Чарльстон, США

Грунт, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 800,000

Фінал кваліфікації

Жінки

31 березня 2019

Катерина Козлова - Ніколь Мелічар 6:1, 6:3

Нагадаємо, раніше в основну сітку турніру пробилася ще одна українка - Надія Кіченок.

Також повідомлялося, Цуренко знялася з турніру в Маямі, а Світоліна поступилася у першому матчі.

Джерело - Чемпіон.