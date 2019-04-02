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Снігур стартувала з перемоги на турнірі в Японії

Сьогодні 17:15 440 0
Українка здобула перемогу
Снігур стартувала з перемоги на турнірі в Японії

Українська тенісистка Дар'я Снігур розпочала виступ на турнірі ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25,000.

Снігур потрапила в основну сітку завдяки рейтингу ITF. Там у першому колі вона обіграла японку Рису Одзакі - 0:6, 6:3, 6:4.

Відзначимо, що цей турнір для Снігур перший за останній місяць. На початку березня 17-річна киянка виграла 15-тисячник в Шарм-ель-Шейху.

Ім'я своїй наступній суперниці Дарина дізнається 3 квітня, коли завершиться матч між лідером посіву Ван Сіюй з Китаю і кореянки Чан Су Чон.

Нагадаємо, Кіченок зазнала фіаско на турнір в Чарльстоні. Тим часом Світоліна і Монфіс запалили в еротичному танці.

Джерело - Чемпіон.

#Снігур, #ITF, #ITF World Tennis Tour
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