Останні 5 тижнів першу ракетку України Еліну Світоліну тривожили постійні болі в коліні.

Про це вона заявила в своєму Instagram.

"Хотіла б поділитися з вами інформацією щодо стану мого здоров'я. Минулі 5 тижнів я провела із постійним болем у коліні. Нажаль, ситуація значно погіршилася після тривалих матчів, і МРТ підтвердила найгірші побоювання. Моя команда робила усе можливе, щоб я якнайменше відчувала біль і могла виходити на корт під час американської серії турнірів", - написала Світоліна.

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"Але зараз лікарі рекомендують мені зробити паузу і вилікувати цю травму. Я робитиму усе від мене залежне, щоб прискорити процес відновлення і повернутися на корт у повній боєздатності. Хочу подякувати усім за любов та підтримку", - підсумувала спортсменка.

Нагадаємо, Світоліна повернеться до змагань наприкінці квітня. Раніше українка програла в другому колі на турнірі в Маямі.

Джерело - Чемпіон.