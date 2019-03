View this post on Instagram

Hey guys 👋🏼😊! Wanted to give you a little update on my health issues. I been straggling with knee pain for the past 5 weeks. Unfortunately it got worst after long matches and MRI scans confirm it. My team been working really hard to make me feel less pain, so I could compete during US swing. But now I strongly been recommend by doctors to take my time to let it heal. I will do everything what’s in my power to speed up my recovery and come back healthier. I want to thank everyone for the support and love 💞 Eli ⠀ Усім привіт!👋🏻 Хотіла б поділитися з вами інформацією щодо стану мого здоров'я. Минулі 5 тижнів я провела із постійним болем у коліні. Нажаль, ситуація значно погіршилася після тривалих матчів, і МРТ підтвердила найгірші побоювання. Моя команда робила усе можливе, щоб я якнайменше відчувала біль і могла виходити на корт під час американської серії турнірів. Але зараз лікарі рекомендують мені зробити паузу і вилікувати цю травму. Я робитиму усе від мене залежне, щоб прискорити процес відновлення і повернутися на корт у повній боєздатності. Хочу подякувати усім за любов та підтримку. 💞 Ваша Еліна.