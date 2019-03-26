Українка взяла паузу до турніру в Штутгарті

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершивши американську серію турнірів та взяла невелику паузу у виступах.

Про це повідомляє сайт Великий теніс України.

На корт спортсменка повернеться наприкінці квітня. Повідомляється, що наступним турніром тенісистки стануть змагання в Штутгарті, які стартують 22-го квітня.

Нагадаємо, на турнірі в Маямі українка програла в першому матчі. Разом зі Світоліною виступи в другому колі закінчила Даяна Ястремська. Натомість Леся Цуренко взагалі не вийшла на корт.

Джерело - ВТУ.