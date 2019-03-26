Конкурентки українки пройшли до наступного раунду

Після третього коло турніру серії Premier Mandatory в Маямі вирішилося, чи залишиться перша ракетка України Еліна Світоліна у ТОП-5 світового рейтингу.

Оскільки Кікі Бертенс з Нідерландів і Кароліна Плішкова з Чехії виграли свої матчі, то з наступного понеділка обидві обженуть Еліну Світоліну у світовому рейтингу.

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Натомість, американка Слоан Стівенс програла поєдинок третього кола. Вона залишиться нижче Еліни у світовій класифікації. Решта тенісисток не мають шансів обійти Світоліну.

Нагадаємо, Світоліна повернеться до змагань наприкінці квітня. Раніше українка програла в другому колі на турнірі в Маямі.

Джерело - Чемпіон.