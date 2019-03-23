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Світоліна поступилася у першому матчі на турнірі в Маямі

Сьогодні 10:56 197 0
Світоліна поступилася у першому матчі на турнірі в Маямі
Еліна Світоліна

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна у другому колі турніру в Маямі поступилася китаянці Ван Яфань.

Матч тривав 1 годину 22 хвилини. У першому сеті українка взяла два гейми, у другому повела з рахунком 3:0, але програла 4:6.

Яфань вперше в кар'єрі обіграла суперницю з топ-10 рейтингу WTA.

Тиждень тому Світоліна дійшла до півфіналу Індіан-Веллсу, де поступилася майбутній переможниці Б'янкі Андрееску. Еліна виступала в Індіан-Веллсі з болем у коліні, через що її участь у турнірі в Маямі була під питанням.

Друга ракетка України, Леся Цуренко, знялася з турніру через травму руки.

Miami Open - Premier Mandatory

Маямі, США

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 9,035,428

Друге коло

Ван Яфань — Еліна Світоліна 6:2, 6:4

Нагадаємо, Чемпіон Ролан Гаррос отримає 2,3 мільйона євро.

Джерело - Чемпіон.

#Світоліна
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