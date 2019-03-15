Юна українка побореться за путівку до фіналу

У чвертьфіналі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25,000 українка Дар'я Лопатецька здобула перемогу.

Протягом півтори години українка переграла представницю Великої Британії Джоді Енн Баррейдж - 4:6, 6:2, 6:3.

Наступною суперницею Лопатецької стане шоста сіяна італійка Джулія Гатто-Монтіконе, яка впевнено перемогла Деяну Раданович з Сербії, посіяну під третім номером - 6:0, 6:2.

Нагадаємо, Марина Чернишова та Вікторія Дьома зіграють у чвертьфіналі турніру в Анталії.

Джерело - Чемпіон.