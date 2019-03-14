Українка позмагається за путівку в півфінал

Марина Чернишова на турнірі ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 15,000 пробилася до чвертьфіналу.

Українка, посіяна в Анталії під четвертим номером, за годину впоралася з росіянкою Анною Уколовою - 6:1, 6:1

За вихід до півфіналу 19-річна спортсменка посперечається з сьомою сіяною представницею Туреччини Іпек Оз.

Нещодавно Чернишова тріумфувала на турнірі в Анталії.

Нагадаємо, Лопатецька пробилася у чвертьфінал турніру в Японії.

Тим часом Світоліна зіграє у півфіналі на турнірі в Індіан-Веллсі.

Джерело - Чемпіон.