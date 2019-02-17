Ястремська - фаворит у грі проти екс-першої ракетки світу

Українка Даяна Ястремська є фаворитом матчу першого кола Dubai Duty Free Tennis Championships проти Гарбінє Мугуруси.
Букмекери Парі-Матч на перемогу Ястремської виставили коефіцієнт 1,67.
Перемогу іспанки спеціалісти оцінюють в 2,21.
Матч першого кола в Дубаї Ястремська - Мугуруса відбудеться 17 лютого. Орієнтовний початок гри о 17:30.
Нагадаємо, Леся Цуренко в першому колі зіграє проти казашки Юлії Путінцевої.
Онлайн-трансляція Ястремська - Путінцева буде доступна на Чемпіоні.
Джерело - Чемпіон.