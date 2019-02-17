Ястремська - фаворит у грі проти екс-першої ракетки світу

Мій профіль

Цуренко вийшла в наступний раунд на турнірі в Дубаї

Сьогодні 15:39 224
Україна - Росія: анонс і прогноз матчу за третє місце Євро-2019
Сьогодні 14:05 812
Цуренко - Путінцева: онлайн-трансляція поєдинку в Дубаї
Сьогодні 13:53 2450
Україна - Росія: онлайн-трансляція втішного фіналу Євро-2019
Сьогодні 11:12 1580
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Сьогодні 11:00 39517 1
All-Star 2019. Анонс та розклад подій зіркового вікенду НБА
Сьогодні 00:20 1450
Підручний відіграв 19 позицій і став 14-м, Фійон-Має здобув перемогу
Вчора 23:52 1131
Геррманн тріумфувала в персьюті, українки провально провели гонку
Вчора 19:49 911
Лунін потрапив до ТОП-10 найдорожчих футболістів Іспанії
Вчора 18:31 2434
Українки дізналися своїх суперниць на турнірі в Дубаї. ФОТО
Вчора 12:16 2230 1
Навколо спорту
Блоги
Про продаж Динамо та пияцтво Мілевського і Алієва - Суркіс у Вацко Light. ВІДЕО
Про продаж Динамо та пияцтво Мілевського і Алієва - Суркіс у Вацко Light. ВІДЕО Валерій Ручка
Сьогодні 14:53 1587
Селезньов старанно вивчає іспанську. ВІДЕО
Селезньов старанно вивчає іспанську. ВІДЕО Валерій Ручка
Сьогодні 12:23 470
Про Динамо і Шахтар у Лізі Європи та матч усіх зірок УПЛ - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про Динамо і Шахтар у Лізі Європи та матч усіх зірок УПЛ - ТаТоТаке. ВІДЕО Валерій Ручка
Сьогодні 10:39 1009
Мрія всіх чоловіків країни. Олександра Лобода святкує день народження. ВІДЕО. ФОТО
Мрія всіх чоловіків країни. Олександра Лобода святкує день народження. ВІДЕО. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 19:59 2325
Загадати все. Конкурсний день All-Star 2018: данки, триочкові, уміння. ВІДЕО
Загадати все. Конкурсний день All-Star 2018: данки, триочкові, уміння. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 17:19 1155
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:55 Футбол Президент Зірки: Усі наші футболісти мають статус вільних агентів 240
15:39 Теніс Цуренко вийшла в наступний раунд на турнірі в Дубаї 224
15:32 Футбол Реал вдома сенсаційно поступився Жироні в Ла-Лізі 387
15:10 Теніс Осака про екс-тренера: Я не хочу перебувати поруч з ним 438
14:53 Блог Про продаж Динамо та пияцтво Мілевського і Алієва - Суркіс у Вацко Light. ВІДЕО 1587
14:42 Футбол Рибалка забив за Сівасспор у чемпіонаті Туреччини. ВІДЕО 541
14:31 Футбол Динамо в ТОП-5 наймолодших команд плей-оф Ліги Європи 476
14:16 Футбол Кулач: Були різні варіанти, але Олександрія цікавий варіант 362
14:05 Футзал Україна - Росія: анонс і прогноз матчу за третє місце Євро-2019 812
13:53 Теніс Цуренко - Путінцева: онлайн-трансляція поєдинку в Дубаї 2450
13:51 ММА Боєць ММА отримав жахлий перелом ноги. ВІДЕО (18+) 678
13:36 Футбол Мальдіні: Пйонтек нагадує Шевченка 466
13:32 Теніс Ястремська - фаворит у грі проти екс-першої ракетки світу 665
13:14 Футбол Манчестер Юнайтед готовий придбати захисника за 100 млн євро 662
12:54 Теніс Ястремська - Мугуруса: онлайн-трансляція поєдинку в Дубаї 818
12:40 Бокс Українець Редкач нокаутував 37-річного американця в першому раунді 722
12:32 Баскетбол Михайлюк відвідав матч своєї колишньої команди. ВІДЕО 460
12:23 Блог Селезньов старанно вивчає іспанську. ВІДЕО 470
12:14 Баскетбол Конкурс слем-данків на All-Star Weekend. ВІДЕО 431
11:43 Біатлон Джима та Підручний виступлять в одиночній змішаній естафеті в Солт-Лейк-Сіті 582
11:29 Легка атлетика Українці здобули сім медалей на чемпіонаті ABAF у приміщенні 446
11:12 Футзал Україна - Росія: онлайн-трансляція втішного фіналу Євро-2019 1580
11:00 Біатлон Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем 39517 1
10:57 Баскетбол Тейтум виграв конкурс майстерності на NBA All-Star Weekend. ВІДЕО 529
10:39 Блог Про Динамо і Шахтар у Лізі Європи та матч усіх зірок УПЛ - ТаТоТаке. ВІДЕО 1009

Ястремська - фаворит у грі проти екс-першої ракетки світу

Сьогодні 13:32 665 0
Ястремська - фаворит у грі проти екс-першої ракетки світу

Українка Даяна Ястремська є фаворитом матчу першого кола Dubai Duty Free Tennis Championships проти Гарбінє Мугуруси.

Букмекери Парі-Матч на перемогу Ястремської виставили коефіцієнт 1,67.

Перемогу іспанки спеціалісти оцінюють в 2,21.

Матч першого кола в Дубаї Ястремська - Мугуруса відбудеться 17 лютого. Орієнтовний початок гри о 17:30.

Нагадаємо, Леся Цуренко в першому колі зіграє проти казашки Юлії Путінцевої.

Онлайн-трансляція Ястремська - Путінцева буде доступна на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.

#Ястремська, #Мугуруса, #теніс
Коментарі ()