Виступаю за незалежність антикорупційних органів: Саладуха – про підтримку скандального законопроєкту щодо НАБУ та САП
Президентка Федерації легкої атлетики України та народний депутат Ольга Саладуха пояснила рішення підтримати законопроєкт №12414, згідно з якими Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура стають залежними від рішень генерального прокурора.
Цитує нардепа Tribuna.com.
"Однозначно виступаю за незалежність та інституційність антикорупційних органів. Не секрет, що в деяких кабінетах виношують ідею повної ліквідації НАБУ і САП. Ці органи не дають спокою багатьом можновладцям, політикам, представникам різних політичних сил.
Тому сьогоднішнє голосування для багатьох свідомих нардепів, зокрема і з нашої групи "Розумна політика", було певним компромісом, аби запобігти непоправному – повній ліквідації органів. Думаю, після теперішньої реакції суспільства на зміни у правилах функціонування антикорупційних органів плани з їх ліквідації зазнають коригування.
Щодо конкретних норм законопроєкту, то дочекаємося рішення президента і побачимо, як працюватиме закон. Практика, якщо закон буде підписано, дасть відповідь на багато питань", – сказала Саладуха.
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оперативно підписав ухвалений закон.
- Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП.
- Посли держав "Групи семи" висловили стурбованість слідчими діями СБУ щодо НАБУ.
- Також Європейський Союз висловив занепокоєння через нещодавні дії України щодо її антикорупційних інституцій НАБУ та САП.