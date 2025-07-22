Виступаю за незалежність антикорупційних органів: Саладуха – про підтримку скандального законопроєкту щодо НАБУ та САП

Президентка Федерації легкої атлетики України та народний депутат Ольга Саладуха пояснила рішення підтримати законопроєкт №12414, згідно з якими Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура стають залежними від рішень генерального прокурора.

Цитує нардепа Tribuna.com.

"Однозначно виступаю за незалежність та інституційність антикорупційних органів. Не секрет, що в деяких кабінетах виношують ідею повної ліквідації НАБУ і САП. Ці органи не дають спокою багатьом можновладцям, політикам, представникам різних політичних сил.

Тому сьогоднішнє голосування для багатьох свідомих нардепів, зокрема і з нашої групи "Розумна політика", було певним компромісом, аби запобігти непоправному – повній ліквідації органів. Думаю, після теперішньої реакції суспільства на зміни у правилах функціонування антикорупційних органів плани з їх ліквідації зазнають коригування.

Щодо конкретних норм законопроєкту, то дочекаємося рішення президента і побачимо, як працюватиме закон. Практика, якщо закон буде підписано, дасть відповідь на багато питань", – сказала Саладуха.