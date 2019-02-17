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Цуренко - Путінцева: онлайн-трансляція поєдинку в Дубаї

Сьогодні 11:58 821 0
Цуренко - Путінцева: онлайн-трансляція поєдинку в Дубаї

Сьогодні, 17 лютого, друга ракетка України Леся Цуренко (№24 WTA) проведе поєдинок першого кола на хардовому турнірі серії Прем'єр 5 в Дубаї.

Суперницею українки стане представниця Казахстану Юлія Путінцева (№43 WTA).

Поєдинок буде зіграний третім запуском на корті №1. Орієнтовний час початку матчу - близько 13:00 за Києвом.

Раніше дівчата зустрічалися тричі, два рази перемогла Путінцева.

В останньому очному матчі, який відбувся на турнірі в Хобарті 2018-го року. Цуренко виграла у двох сетах.

Онлайн-трансляція буде доступна на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.

Нагадаємо, Цуренко не захищатиме титул в Акапулько.

Раніше, Світоліна у фантастичному матчі поступилася Халеп на Qatar Open.

Джерело - Чемпіон.

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