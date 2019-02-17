Ястремська - Мугуруса: онлайн-трансляція поєдинку в Дубаї

Сьогодні, 17 лютого, третя ракетка України Даяна Ястремська (№34 WTA) проведе поєдинок першого кола на хардовому турнірі серії Прем'єр 5 в Дубаї.
Суперницею українки стане представниця Іспанії Гарбінє Мугуруса (№15 WTA).
Поєдинок буде зіграний першим запуском у вечірній сесії на центральному корті. Орієнтовний час початку матчу - 17:00 за Києвом.
Раніше дівчата зустрічалися двічі, обидва рази виграла 18-річна українка (Люксембург-2018 і Хуахін-2019).
Відзначимо, що в основній сітці також зіграють Еліна Світоліна і Леся Цуренко.
Онлайн-трансляція буде доступна на нашому сайті.
Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.
Нагадаємо, Ястремська стала проривом місяця у WTA.
Джерело - Чемпіон.