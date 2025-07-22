Це були збори: тренер Дюбуа спростував інформацію про вечірку перед боєм з Усиком

Тренер Даніеля Дюбуа Дон Чарльз відреагував на інформацію про вечірку свого підопічного перед боєм з Олександром Усиком.

Цитує тренера talkSPORT.

Як повідомлялося напередодні, за кілька годин до реваншу батько боксера Стен влаштував вечірку. Дюбуа не знав присутніх, тому на деякий час покинув будинок. Згодом це спричинило затримку його потрапляння на арену.

Проте Чарльз заперечив гучне святкування, зазначивши, що подібним чином Даніель готувався до бою з Ентоні Джошуа.

"Давайте приберемо слово "вечірка", це була не вечірка, а збори. Такий збір використовувався як підготовка в день бою з Джошуа, у той день, коли він переміг. Було багато розмов про енергію, з якою він виходив на бій з ЕйДжеєм. Цей збір було перенесено з дому до роздягальні на той поєдинок. Ця енергія і породила ту енергію, яку він показав під час виходу на ринг. Ми перемогли, якщо щось спрацювало з першого разу, ти робиш це знову. Можливо, цього разу було більше людей, щоб зібрати ще більше енергії. Я логічна людина, і це має логічний сенс. Я не можу сказати, що він знав всіх людей, які були присутні. Я там не був і свідомо вирішив не йти. Моя відповідальність – бути з тренерською командою, переконатися, що ми в роздягальні і що все на місці", – розповів він.

Чарльз вважає, що причиною поразки стала велич суперника, а не стан Даніеля.

"Я думав, що він у правильному психологічному стані, так. Молодий чоловік, якого я бачив у роздягальні, мав достатньо часу для розігріву. Я не бачив нічого, що вказувало б на те, що він не був у формі того вечора. Звичайно, ми дуже розчаровані, що не змогли реалізувати план на бій. Ми працювали на 25% наших можливостей, і це пов’язано з легендарним бійцем, що стояв перед нами. Я пояснюю це тим, що Олександр Усик є геніальним бійцем. Це значною мірою вплинуло на те, що сталося в бою", – сказав Чарльз.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.