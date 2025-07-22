Лапін: Усик виконав план на бій з Дюбуа
Сергій Лапін, директор команди абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО), оцінив перемогу над ексволодарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-3, 21 KO).
Цитує Лапіна Sky Sports.
"В Олександра був план бою – і він його виконав. Те, що сталося на рингу, було природним результатом наполегливої праці, відданості та дисципліни чемпіона, а також розумного, заснованого на даних підходу до підготовки.
Поки команда суперників обіцяла принести хаос на ринг, ми зосередилися на наведенні порядку", – розповів Лапін.
Нагадаємо, у ніч з 19 на 20 липня Усик ефектно нокаутував у п'ятому раунді Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів (WBA, WBO, WBC, IBО, IBF).
Завдяки цій звитязі українець увійшов в історію, як перший боксер, який вдруге зумів стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.
Раніше Воррен заявив, що WBO вже зобов’язала Усика провести обов’язковий захист титулу проти Паркера.