Лапін: Усик виконав план на бій з Дюбуа

Сергій Лапін, директор команди абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО), оцінив перемогу над ексволодарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-3, 21 KO).

Цитує Лапіна Sky Sports.

"В Олександра був план бою – і він його виконав. Те, що сталося на рингу, було природним результатом наполегливої праці, відданості та дисципліни чемпіона, а також розумного, заснованого на даних підходу до підготовки.

Поки команда суперників обіцяла принести хаос на ринг, ми зосередилися на наведенні порядку", – розповів Лапін.