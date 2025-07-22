Динамо розгромило Хамрун, потенційні суперники киян зіграли внічию в 2 раунді відбору ЛЧ

Сьогодні, 22 липня, відбулася низка матчів у межах 2 раунду кваліфікації до основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/2026.

Зокрема київське Динамо здобуло розгромну перемогу над мальтійською командою Хамрун Спартанс. Потенційні суперники киян у наступному раунді змагань Пафос та Маккабі Тель-Авів зіграли внічию.

Пізніше український форвард Слована Микола Кухаревич відзначився у ворота боснійського Зріньскі. Цей гола став дебютний для Кухаревича в словацькій команді.

Ліга чемпіонів УЄФА – кваліфікація

2 раунд, 22 липня, 1 матч

КуПС (Фінляндія) – Кайрат (Казахстан) 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Туре, 2:0 – 71 Оксанен

Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – Црвена Звезда (Сербія) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 30 Дуарте

Ноах (Вірменія) – Ференцварош (Угорщина) 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 36 автогол Гартенманн, 1:1 – 44 О'Дауда, 1:2 – 49 Варга

Вікторія Пльзень (Чехія) – Серветт (Швейцарія) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 13 Мраз

Копенгаген (Данія) – Дріта (Косово) 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 69 Маттссон (пен), 2:0 – 76 Маттссон (пен)

РФШ (Латвія) – Мальме (Швеція) 1:4 (1:2)

Голи: 0:1 – 13 Розенгрен, 0:2 – 35 Янссон, 1:2 – 40 Лемаїч, 1:3 – 58 Хакшабанович, 1:4 – 88 Йонсен (пен)

Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 81 Бассуаміна, 1:1 – 90+10 Мадмон

Хамрун Спартанс – Динамо Київ 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 13 Ванат, 0:2 – 76 Буяльський, 0:3 – 90+2 Волошин

Шкендія (Північна Македонія) – ФКСБ (Румунія) 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 65 Альхассан

Слован (Словаччина) – Зрінські (Боснія і Герцеговина) 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 40 Барсегян, 2:0 – 42 Стрелец, 3:0 – 62 Толич, 4:0 – 90+3 Кухаревич

Лех Познань (Польща) – Брейдаблік (Ісландія) 7:1 (5:1)

Голи: 1:0 – 4 Мілич, 1:1 – 28 Гуннлаугссон (пен), 2:1 – 37 Ісхак (пен), 3:1 – 42 Перейра, 4:1 – 45+3 Ісхак (пен), 5:1 – 45+6 Бенгтссон, 6:1 – 77 Ягєлло, 7:1 – 85 Ісхак (пен)

Рейнджерс (Шотландія) – Панатінаїкос (Греція) 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 52 Куртіс, 2:0 – 78 Гассама

Рієка (Хорватія) – Лудогорець (Болгарія) 0:0

Матчі відповіді відбудеться вже за тиждень, 29 та 30 липня.