Дебютний гол Кухаревича допоміг Словану розгромити Зрінські у кваліфікації Ліги чемпіонів

Слован Братислава розгромив Зріньскі з Боснії і Герцеговини в першому матчі 2 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч завершилася з рахунком 4:0. Одним із голів відзначився український нападник Микола Кухаревич.

Для 24-річного форварда цей гол став дебютним за словацький клуб після переходу. Сума трансферу, що відбувся цього літа, оцінюється у 800 тисяч євро.

Ще один український гравець слована, півзахисник Данило Ігнатенко провів матч на лаві для запасних.

Ліга чемпіонів УЄФА – кваліфікація

2 раунд, 22 липня, 1 матч

Слован (Словаччина) – Зріньскі (Боснія і Герцеговина) 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 40 Барсегян, 2:0 – 42 Стрелец, 3:0 – 62 Толич, 4:0 – 90+3 Кухаревич

Зауважимо, що раніше київське Динамо здобуло розгромну перемогу над мальтійською командою Хамрун Спартанс. Потенційні суперники киян у наступному раунді змагань Пафос та Маккабі Тель-Авів зіграли внічию.

Матчі відповіді відбудеться вже за тиждень, 29 та 30 липня.