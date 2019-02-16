Українки дізналися своїх суперниць на турнірі в Дубаї. ФОТО

Пройшло жеребкування турніру серії WTA Premier 5 в Дубаї, де в основній сітці виступлять три українки - Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська.

Світоліна, яка є чинною чемпіонкою турніру, отримала шостий номер посіву і почне свої виступи у другому раунді, де зустрінеться з переможницею матчу Донна Векич - Онс Жабер.

Цуренко в першому колі зіграє проти Юлії Путівцевої. Рахунок в особистих зустрічах цих тенісисток 1:2 на користь представниці Казахстану.

Суперницею Ястремської у стартовому раунді стане колишня перша ракетка світу Гарбінє Мугуруса, яка вже двічі програвала українці.

Нагадаємо, що Світоліна у фантастичному матчі поступилася Халеп на Qatar Open.

Раніше повідомлялося, що Світоліна підніметься на шосту сходинку рейтингу WTA.

Джерело - Чемпіон.