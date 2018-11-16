Визначилися всі півфіналісти Підсумкового турніру ATP

Після перемоги Олександра Звєрєва над Джоном Існером в двох сетах визначилися всі півфіналісти і склалися обидві пари в плей-офф Підсумкового турніру ATP 2018.

З групи Густаво Куертен вийшли Новак Джокович і Олександр Звєрєв. Серб буде першим в квартеті навіть в разі поразки, тому його матч з хорватом Маріном Чилічем, який почнеться сьогодні о 22:00 за київським часом, вже нічого не вирішує.

З групи Лейтон Х'юїт вчора вийшли Роджер Федерер і Кевін Андерсон.

Таким чином, в півфіналі між собою зіграють:

Новак Джокович (Сербія) - Кевін Андерсон (ПАР)

Роджер Федерер (Швейцарія) - Олександр Звєрєв (Німеччина)

Півфінали відбудуться в суботу. Фінал - у неділю, 18 листопада.

Нагадаємо, АТР організує новий турнір для збірних.

Також, ATP вперше за десять років змінить логотип.

Джерело - Чемпіон.